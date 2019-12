Fue un momento mágico. De niños siempre soñamos con jugar con la Seleção. Me entregué al máximo, me esforcé en los entrenamientos y al final conseguí dar lo mejor de mí. Estoy recogiendo los frutos que planté a base de mucho trabajo.

(Risas) Estábamos sentados juntos en el avión y me lo dijo. Yo no le creí, le contesté: “Me estás tomando el pelo”. Cuando bajé del avión seguía sin creerlo. Más tarde, en el vestuario, me insistió en que era cierto. ¡Lo miré y me di cuenta de que no mentía! ¡Empecé a reírme y no pude parar! Me reía tan alto que Lucas Paquetá lo oyó y preguntó qué pasaba, y Matheus se lo contó. Luego contó la historia delante de todo el plantel, en su presentación. Los compañeros siempre le están mandando fotos de una toalla caliente o de tapioca. Fue graciosísimo, pero, para ser sincero, la primera vez que fui en avión y me pusieron delante la toalla caliente yo mismo pensé: “¿Esto qué es, para qué sirve?”. Miré a la gente que tenía al lado para ver qué hacían con ella. Paquetá también dijo que la primera vez que fue a un [restaurante] japonés y le pusieron una toalla caliente junto al sushi, no sabía qué era, o si era para comer. Pero la historia de Matheus fue muy graciosa.

A los 16 años, se mudó desde el noreste de Brasil, donde hace un calor abrasador, al sur, y le costó adaptarse al frío glacial de allí…

Los primeros meses lo pasé muy mal. Por el calor y por ser físicamente inferior, era muy pequeño, estaba delgadísimo, y todos los compañeros hacían pesas. Físicamente, eran muy superiores a mí. Pero no podía rendirme. Y gracias a Dios, no lo hice.

¿A qué se dedicaría de no haber sido futbolista?

Sería cantante. Sé cantar muchas canciones, y siempre canto en la ducha. Una vez dije que estuve a punto de ser cantante de forró en vez de futbolista, aunque era broma. En serio, no sé lo que haría, porque lo único que he hecho es jugar al fútbol, pero puede que me arriesgase y tratase de ser cantante.

¿Qué tipo de entrenador es Renato Gaúcho?

Es un ganador: ya lo era como jugador, y ahora también como entrenador. Está llamado a dirigir a la Seleção. Es un objetivo suyo, quiere lograrlo. Me ha ayudado mucho. Me ha dado muchísima confianza. Siempre habla conmigo, me dice que me necesita, y eso me ha ayudado muchísimo a progresar, me ha permitido crecer mucho dentro del terreno de juego.

¿Cual es su mejor posición?

Me gusta jugar por izquierda, aunque también es porque estoy acostumbrado. Pero también puedo hacer de falso nueve o actuar más por el centro y en profundidad. Y durante los partidos me desplazo mucho, aparezco por la derecha. Cuando llegué al Grêmio era un nueve, punta. No era muy fuerte, pero tenía bastante habilidad y velocidad, eso ayuda mucho allí. Pero, sinceramente, no me importa jugar en ninguna posición ofensiva.