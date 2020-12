Voy a la cancha desde los 3, cuando mi padre me llevó a ver a mi querido San Lorenzo de Almagro. Desde ese momento nació en mí algo que no dejó de crecer, convirtiéndome en parte de una gran familia futbolera que disfruta los partidos, se conmueve ante un gol, sufre por una derrota y se emociona.

Por suerte, clasificamos y el alma me volvió al cuerpo. Esas entradas no solo eran para mí, sino también para mi hijo Julián -compañero de mil aventuras futboleras-, mi hermana María Mercedes y un amigo que se sumó a la causa desde el principio.

Volvía contentísimo de Porto Alegre y pensaba lo difícil que sería: entradas, pasajes, estadía... Mis amigos me decían que estaba loco. Pero nada me hizo cambiar de objetivo.

Nos emocionamos con nuestro himno. Con mi hijo llorábamos porque hacía unos meses, quien fuera el creador de todo este amor por la pelota, mi padre (su abuelo Paco), había partido al cielo, y sentimos que nos estaba acompañando. El resultado fue lo de menos, la felicidad por haber alentado a nuestra selección tan lejos resultó inolvidable.

Más tarde vendrían los partidos de Alemania vs. México, Polonia vs. Senegal, Portugal vs. Marruecos, Bélgica vs. Túnez, Dinamarca vs. Francia y el cierre de nuestra aventura, Brasil vs. Serbia. Encuentros fantásticos para nuestro museo: conseguimos camisetas, inflables, entradas, vasos, y muchas cosas más.

Emprendimos la vuelta con Argentina clasificada a octavos y una experiencia memorable. ¿Y todo por qué? Porque el fútbol es imprevisible: se puede ganar o perder, pero nunca te deja con las manos vacías de historias y momentos que recordaremos toda la vida.

La cantidad de gente que conoces en un Mundial es inmensa, heterogénea e inclusiva. Saltas y cantas abrazado, y si miras bien, uno es alemán, otro ecuatoriano, otro senegalés, otro rumano… ¡hasta conocimos a alguien de Nepal! ¡Es magnífico!

Un Mundial no es solo jugadores, dirigentes y cuerpos técnicos tratando de ganar una Copa. Es la unión de los habitantes del mundo, vibrando por la misma pasión, por el mismo sentimiento. La gloria se la llevan unos pocos, ¡pero la fiesta nos la llevamos todos! ¡¡¡Qué viva el fútbol!!!".