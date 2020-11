"Puse en marcha programas de entrenamiento de una semana de duración, con dos sesiones diarias. Incluían sesiones de vídeo y de formación, porque Yibuti no dispone de centros de entrenamiento y sus futbolistas nunca habían aprendido estas cosas. Me centré mucho en jugar con pasión y patriotismo, porque representamos a una selección nacional. Vimos algunos vídeos de la selección chilena, así como de Insigne y Callejón, del Nápoles, para que comprendieran que no hace falta tener un físico imponente para jugar bien al fútbol. Intentamos mejorar su posicionamiento en la cancha, sobre todo desde una perspectiva táctica, y también introdujimos algunas caras nuevas. Casi la mitad del plantel, de hecho. Eso nos ha permitido juntar a más jugadores jóvenes con algunos de los veteranos”, agrega.

La opinión del seleccionador sobre el clasificatorio para Catar 2022

"Somos la cenicienta del grupo", apunta Mette sobre las posibilidades de Yibuti en el clasificatorio para Catar 2022. "Jugaremos contra Argelia, actual campeona de África, que lleva mucho tiempo sin perder", añade. "Algunos creen que nos van a pasar por encima, y otros han dicho que ni siquiera verán el partido. No obstante, para nosotros será un honor. Yibuti estuvo dos años sin selección nacional y puede que haya ganado un partido en diez años, por eso nos enorgullece tener esta oportunidad. Después de pasar por todas estas dificultades, los jugadores de Yibuti van a medirse a Riyad Mahrez y a Traoré, lo cual será maravilloso".

"Conocemos a todos nuestros rivales. Argelia y Burkina Faso cuentan con algunos jugadores muy destacados en Europa, e incluso Níger está muy por encima de nosotros en el ranking mundial. No quiero hablar de nuestros objetivos en el clasificatorio, pero antes de cada partido les digo que somos once contra once y que en el fútbol todo es posible. Podemos derrotar a Argelia si ellos no tienen un buen día. Eso sí, también puede ser que nos ganen por goleada. En cualquier caso, nos prepararemos bien para intentar ganar todos los partidos”, concluye.

Fragmentos de la entrevista con Julien Mette

· "Quiero ayudar a que los jugadores de Yibuti den el salto a grandes ligas extranjeras y puedan traer el profesionalismo a su país".

• "En Yibuti, tener una estatura corta estaba visto como algo negativo. Pero yo creo que puede ser positivo, y eso es lo que quiero inculcar en la mentalidad de los jugadores".

• "Todos los futbolistas de Yibuti son amateurs a excepción de Warsama Hassan, que juega en Eslovaquia, y de Aaron Kadame, que compite en la tercera división belga".

