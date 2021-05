Ese trabajo es el de ayudante de Kasper Hjulmand, el seleccionador que ha llevado a Dinamarca a obtener 3 victorias de 3 en la fase de clasificación para Catar 2022; cada cual más impresionante que la anterior. Un balance goleador de 14-0 en esos partidos refleja que actualmente se ha conjugado el estilo con la solidez; y que, como Wieghorst afirma a FIFA.com , esta dinámica selección danesa encara la Eurocopa con el fin no sólo de competir, sino también de entretener.

Pero Wieghorst sabe ahora, al igual que entonces, que los resultados por sí solos no determinan el prestigio ni el legado de una selección. Por eso, el ex centrocampista no duda en declarar superiores a aquellos héroes del 86 frente a su generación y los campeones de la Eurocopa 1992, y se ve reflejado en los valores que ha trasladado a su actual trabajo.

Tiene toda la razón al decir eso, y tuvimos mucha suerte de que Age y Jon Dahl Tomasson hubiesen implantado una base realmente magnífica para que nosotros trabajásemos sobre ella. El equipo estaba bien organizado, era difícil de batir y llevaba una larga racha sin perder. En todo caso, siempre que hay un cambio de cuerpo técnico, no puedes simplemente dejarlo todo como estaba. No ha sido una revolución –dista mucho de ello–, pero había tres o cuatro aspectos que queríamos cambiar en el estilo de juego.

¿Cómo ha planteado el trabajo junto a Kasper Hjulmand considerando que no había habido muchas cosas mal a las órdenes de Age Hareide, cuyos registros habían sido buenos y había clasificado a Dinamarca para Rusia 2018 y la próxima Eurocopa?

Eso también generó una sensación estupenda, porque todos se marcharon orgullosos por haber puesto de su parte en ese fantástico comienzo que hemos tenido. Y no fueron solamente los 14 goles marcados y 0 encajados: Kasper [Schmeichel] sólo tuvo que hacer dos paradas a lo largo de los tres partidos. Todo eso, indudablemente, superó nuestras expectativas.

Si hubiésemos tropezado contra Moldavia, eso habría sido lo primero que nos habrían echado en cara. Al final, sin embargo, lo cierto es que no podría haber ido mejor, porque conseguimos firmar una actuación fantástica, con ocho goles, y salimos de ese encuentro con una competencia por la titularidad aún mayor. Los que habían jugado contra Israel pensaron “Vale, tenemos que mantenernos concentrados de veras”, porque los demás miembros de la plantilla habían saltado al campo y habían hecho un trabajo excepcionalmente bueno.

Tratamos de presionar un poco más arriba que antes, pero no podemos hacerlo durante 90 minutos, así que se trata de encontrar un equilibrio y decidir cuándo lo haces, y por cuánto tiempo. Ha sido positivo ver, incluso contra las mejores selecciones –jugamos contra Bélgica en la Liga de Naciones, por ejemplo–, que podemos presionar arriba de esa forma y sentirnos cómodos haciéndolo. Eso hace que parezca que estamos en una posición dominante, y eso supone una sensación magnífica para cualquier equipo.

¿Cómo encajan las personalidades respectivas? Usted es un tipo bastante tranquilo… ¿él es parecido?

No somos tan diferentes. A veces se sigue oyendo que es importante tener un tipo tranquilo y otro que pegue gritos; la vieja rutina del poli bueno y el poli malo… Pero yo pienso que los tiempos han cambiado. Kasper no se pone a gritar e increpar a los jugadores en el descanso, y no quiere que yo lo haga tampoco.

Todo se basa en motivar al grupo y, en el caso de este equipo, me gusta y respeto mucho el que los jugadores hayan sido los primeros en reconocer cuando las cosas no van bien en los partidos. Nosotros estamos ahí para ayudarlos por el camino, pero por ejemplo, en el descanso contra Austria, fueron los jugadores quienes vieron que las cosas no iban según lo planeado ofensivamente, y había que mejorarlas.

Tras haber acudido a grandes campeonatos con Dinamarca como jugador, ¿en qué medida le ilusiona volver a hacerlo?

Oh, muchísimo. Estamos muy ilusionados con la próxima Eurocopa; máxime ahora que nos han dicho que podremos tener al menos 12.000 aficionados dentro del Parken Stadium… y tenemos tres partidos en casa en la fase de grupos. También estoy muy ilusionado con el Mundial. Creo que va a ser especial al tener la competición concentrada en un área tan pequeña… eso creará una sensación realmente fantástica. Cuando es un país grande, todo –y todos– están más esparcidos.

Pero tener a todos los partidos, todas las selecciones y todos los aficionados reunidos en un área pequeña hará que sea realmente único y especial; el sentimiento se intensificará. El Mundial, para mí, sigue siendo lo máximo en el fútbol.