No obstante, los primeros compromisos de la Mannschaft en su campaña de México 1986 no parecían indicar que fuese a alcanzar la final. Evitó la derrota por muy poco al empatar a 1-1 ante Uruguay en su estreno, a continuación venció 2-1 a Escocia y luego perdió 2-0 ante Dinamarca, por lo que obtuvo la clasificación como segunda del Grupo F.

🎙 ️Las frases

“No, no festejé nada. Era una cosa de locos. Dos goles de córner. No tengo medallas. No tengo foto con la Copa. Y que te hagan un gol así después de uno, dos, tres años practicando y mirando videos… Por eso, no tengo medalla. Me la saqué. Me quería morir. Estaba mal”, Carlos Bilardo, seleccionador de Argentina.

“Logré lo máximo de mi carrera al marcar el gol decisivo, fue como tocar el cielo con las manos. Habíamos hecho un gran partido y ganábamos por dos goles, pero los alemanes resurgieron. Y yo marqué el gol de la victoria, que fue el que más felicidad me dio en toda mi carrera. Es el gol que sueña con marcar cualquier futbolista”, Jorge Burruchaga.