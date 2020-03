Copa Mundial de la FIFA 1986™

Dominados pero motivados: Durante el primer cuarto de hora, los Bleus no vieron el balón, confiscado por el “fútbol-samba” de unos brasileños que abrieron el marcador con un remate autoritario de Careca tras una fulgurante jugada colectiva (17’). Los franceses sufrían pero no se dejaron abatir, desplegando aquí y allá su juego vertical a ras de suelo pese a la amenaza constante de las embestidas brasileñas. Su asunción de riesgos obtuvo recompensa poco antes del descanso, con un centro de Dominique Rocheteau que desvió un defensa y empujó Platini a puerta vacía (40’).

⭐️ La estrella

Platini cumplía 31 años ese 21 de junio. Tras haber deslumbrado en la conquista de la Eurocopa 1984, comenzó México 1986 lesionado, víctima de una pubalgia persistente. Pero incluso mermado, mantuvo el protagonismo y marcó el único gol de Francia en este duelo de cuartos, que además fue el primero (y el último) que encajó el brasileño Carlos en México 1986.

👂 Lo que se dijo…

“En ese momento no nos dimos cuenta de que acabábamos de vivir un partido extraordinario. Hacía dos meses que nos habíamos marchado; estábamos lejos de nuestros amigos, de lo que se decía en París. Estábamos alejados de todo; de la publicidad, de los teléfonos. No teníamos las cadenas francesas y, en esa época, no había Internet. Ese partido fue un gran momento, pero no era el final del Mundial para nosotros. El Mundial queríamos ganarlo. Siempre nos quedaremos con la semifinal, que perdimos. Pero eso es otra historia”. Michel Platini, centrocampista de Francia (Le Monde)

“Platini es sencillamente un genio, y es imposible marcar a un genio”. Sócrates, centrocampista de Brasil

“En el vestuario, reinaba después de esa victoria un enorme júbilo; estuvimos cantando una canción brasileña. No era para burlarnos de nuestro rival; era para saborear juntos nuestra hazaña, era extraordinario. Ese partido quedó grabado en las memorias, más que algunas finales, porque los dos equipos se fueron hacia delante; no calculaban y jugaban para dar espectáculo”. Joël Bats, portero de Francia (Eurosport)