Copa Mundial de la FIFA 1990™

A partir del gol, el partido creció en intensidad y ambas selecciones protagonizaron numerosas acciones ofensivas. En los instantes finales, Andreas Brehme firmó el tanto de la sentencia, mientras que la diana de Ronald Koeman desde los once metros llegó demasiado tarde para los neerlandeses.

La estrella

Juergen Klinsmann recibió un 30 % del total de los votos por su actuación contra Países Bajos y, de este modo, se convirtió en el jugador con mejor valoración del torneo. Después de que su compañero en el ataque alemán viera la tarjeta roja, "Klinsmann jugó por los dos y firmó un partido brillante, casi perfecto", escribió entonces el *Sueddeutsche Zeitung*. Su gol allanó el camino de los suyos a la siguiente ronda. Para Klinsmann, el encuentro en la metrópolis italiana fue especial también por otro motivo: Andreas Brehme, Lothar Matthaeus y el propio Klinsmann jugaban por entonces en el Inter de Milán y, para ellos, fue como jugar en casa.

Lo que se dijo

"Conquistar el título fue lo más emotivo, sin duda. En aquella época, yo vivía y jugaba en Italia, por eso fue prácticamente como disputar el Mundial en casa. Los primeros partidos los jugamos en el estadio de San Siro, el patio de mi casa en Italia, por así decirlo. Y no solo tuvimos el apoyo de la afición alemana, sino también el de los hinchas del Inter. En la final, Rudi Voeller, que jugaba por entonces en el AS Roma, fue quien se sintió como en casa. Además, la selección italiana había caído eliminada a manos de Argentina, por lo que la mayor parte del estadio iba con nosotros. En Alemania se suele hablar del cuento de hadas del 2006, pero el Mundial de 1990 fue mi cuento de hadas particular. Sobre todo, porque tuvo un final feliz".

Lothar Matthaeus, capitán (RFA)

"Nos encontramos en medio de un intercambio de golpes, y por eso nos quedamos sin un hombre de ataque. Hemos aplacado a los neerlandeses con este sistema, los hemos cansado y, después, hemos marcado los goles. Guido Buchwald y Juergen Klinsmann han sobresalido. Países Bajos es una selección de clase mundial. ¡Si le ganas, es que puedes vencer a cualquiera!".

Franz Beckenbauer, seleccionador (RFA)

"Para mí no ha sido un partido más de selecciones. Ha sido el más bonito de mi carrera hasta ahora. Le dedico el gol a Rudi. Es la primera vez que meto un gol para otro".

Juergen Klinsmann (RFA)

"Hemos vivido un partido extremadamente emocionante y ofensivo. Creo que no he defraudado al seleccionador en mi primer partido mundialista".

Juergen Kohler (RFA)

"Creo que hemos estado mejor físicamente y hemos ganado merecidamente. Juergen Klinsmann ha jugado de maravilla y ha ocupado sus espacios y los míos".

Rudi Voeller (RFA)

"Los alemanes siguen trabajando a destajo en la cancha, pero ahora también cuentan con conocimientos técnicos, lo cual es mérito de Beckenbauer".

Ruud Gullit (Países Bajos)

"Hemos jugado nuestro mejor partido del Mundial y hemos tenido muy mala suerte de cara al arco. La roja a Frank Rijkaard nos ha perjudicado más que la expulsión de Voeller a los alemanes".

Ronald Koeman (Países Bajos)