Sin embargo España, como Italia 4 años antes y Alemania 4 años después, lejos de defender su título mundial volvió a casa tras la primera ronda. Y todo comenzó con este partido ante la Oranje. Los 5 goles encajados, algo que no sucedía desde 1963 , acabaron con la confianza del equipo.

🗣️🎙️ Lo que se dijo...

"Increíble. Para todo Países Bajos esto es un sueño hecho realidad", Van Persie.

"Jugamos un partido fantástico y fuimos compactos en defensa y directos en ataque. Les presionamos todo el rato y no es necesario que os diga lo peligrosos que Van Persie, Robben y Sneijder pueden ser con la pelota", el seleccionador Van Gaal.

"Me encuentro mal, desazonado, pero con el coraje de encajar una derrota. No hay que hundirse. No encuentro palabras para explicar por qué hemos encajado cinco goles. Nunca hemos tenido el sello de defensivo, pero siempre nos hemos manejado muy bien en ese terreno", el seleccionador español Vicente del Bosque.