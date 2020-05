🌟 La estrella

El recuerdo de esta semifinal está vinculado para siempre a Thuram. El defensa central, a quien Aimé Jacquet utilizó por la derecha durante el Mundial, no había visto puerta nunca con Francia hasta entonces, y no volvió a hacerlo en ningún partido posterior pese a sus 142 internacionalidades. El cuarteto que formaba con Blanc, Marcel Desailly y Bixente Lizarazu suele ser considerado como la mejor defensa en la historia de la selección francesa.

🎙️ Lo que se dijo

“Pienso que, precisamente, lo que era divertido es que todo el mundo estaba igual que yo. Todos los jugadores de la selección y el cuerpo técnico se decían a sí mismos: ‘¿pero qué es lo que ha pasado? Voy a contar una cosa. Mi madre estaba en las gradas. Le dijeron que su hijo había marcado el primer gol. Ella no entendía nada. Luego le dijeron: ‘ha marcado el segundo’. Y se desmayó. No estoy bromeando. Marcel vino a verme después del segundo gol. Me dijo: ‘¿pero qué estás haciendo?’ Yo le contesté: ‘pues no tengo ni idea…’”. Lilian Thuram.

🔜 ¿Qué pasó después?

En la final, Francia infligió un doloroso 3-0 al Brasil de Ronaldo con dos goles de cabeza de Zinédine Zidane y la puntilla asestada por Emmanuel Petit, sumiendo a todo el país en un júbilo indescriptible e incorporando una primera estrella a su camiseta azul. A su vez, Croacia se impuso a Países Bajos en el partido por el tercer puesto.