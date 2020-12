La nueva generación de jugadores que se abre paso en Catar está mejorando mucho y, teniendo en cuenta el ritmo al que se está desarrollando actualmente y que recientemente ganó la Copa Asiática, pienso que Catar puede competir muy bien en su primer Mundial. La cultura futbolística está creciendo a una velocidad tremenda aquí, y creo que el Mundial ayudará a llevar a este deporte a un nivel superior no sólo en Catar, sino en toda la región árabe.

Al haber vivido en Catar estos últimos años y haber visto los progresos aquí de primera mano, me hace mucha ilusión ver al país anfitrión competir en el campeonato. No solamente se ha invertido muchísimo en desarrollar los estadios e instalaciones de primera clase para albergar el campeonato, sino que también se ha trabajado muchísimo para desarrollar una selección nacional capaz de competir en la máxima cita futbolística con las mejores selecciones del mundo.

Alemania, Italia, Bélgica, Portugal y Croacia deberían ser muy competitivas también y serán selecciones muy difíciles de batir; así que yo no descartaría a ninguna de ellas a estas alturas. Si nos fijamos en Sudamérica, Brasil y Argentina siempre encaran la competición pensando que pueden ganar y ambas tendrán equipos potentes, con jugadores como Neymar y Leo Messi mostrando el camino a algunos de los jugadores más jóvenes que van abriéndose paso. Uruguay, Colombia y Chile también son más que capaces de competir con las mejores selecciones del mundo y obtener un buen resultado. Ya veremos quiénes se clasifican, pero pienso que será un campeonato muy abierto que deparará un gran espectáculo.

En 2015 se marchó a Catar para jugar en el Al Sadd. Desde su experiencia, ¿qué pueden esperar los aficionados que viajen al Mundial cuando lleguen al país anfitrión?

El entusiasmo está empezando a crecer de veras en Catar para 2022. El país ha prometido montar un espectáculo impresionante para los aficionados al fútbol y, tras haber visto los avances en todo desde que me mudé aquí en 2015, desde los estadios hasta el alojamiento, confío plenamente en que será un campeonato increíble para jugadores y aficionados.

Cuando paseas por Doha y conoces a los lugareños, queda claro que a la gente de aquí le apasiona de veras el fútbol. Cuando me mudé aquí no sabía muy bien qué esperar, porque era una experiencia totalmente nueva para mí: dejar el Barça después de 25 años e ir a una parte del mundo nueva con una cultura y tradiciones diferentes a las que estaba acostumbrado en Cataluña… Pero debo admitir que me gusta prácticamente todo de vivir en Catar. El tiempo es extraordinario, con sol casi todos los días, y es un lugar muy tranquilo para trabajar, porque la gente es muy respetuosa y cordial. Además, es un país muy seguro con muy poca delincuencia, por lo que es un lugar magnífico para formar una familia joven.

Creo que los aficionados gozarán de una experiencia magnífica aquí. Los estadios son súper impresionantes y han sido construidos para garantizar la mejor experiencia posible al aficionado, así que el ambiente dentro de los campos debería ser increíble.

Fuera del fútbol, será una ocasión para que los aficionados vivan una cultura y una parte del mundo totalmente nuevas. Catar tiene hoteles de playa extraordinarios, así como muchos restaurantes y centros comerciales muy agradables; y las zonas de aficionados serán un lugar magnífico para que los hinchas de todo el mundo se reúnan para tomar algo y empaparse del ambiente. Por eso creo que los aficionados que viajen a Catar vivirán una experiencia magnífica en 2022.