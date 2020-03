Después de perder sus tres primeros partidos en la segunda ronda del clasificatorio asiático a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, muy pocos confiaban en la reacción de Myanmar. No obstante, tras la vuelta del técnico alemán Antoine Hey , los 'Leones Asiáticos' parecen un equipo nuevo, y sus dos victorias les han permitido reavivar sus opciones.

© Others

Catar 2022 y la Copa Asiática 2023, en el horizonte

Cuando se reanude el clasificatorio, sus siguientes rivales serán Japón y República Kirguisa, los dos primeros clasificados. Si bien ganarle a Japón parece más bien una quimera, Zaw centra su atención en cobrarse la revancha contra el cuadro centroasiático, que les infligió una severa derrota en la primera vuelta.

"Como todo el mundo sabe, Japón está a otro nivel. Lo daremos todo, pero será difícil conseguir un buen resultado. República Kirguisa también es una selección potente, pero contra ellos tenemos más esperanza. En el último partido perdimos porque jugamos a domicilio. Al jugar en casa y, si nos empleamos a fondo, nuestras opciones aumentarán".

Dado que en Asia solamente hay cuatro billetes directos para Catar 2022, las opciones de Myanmar de clasificarse por primera vez para una Copa Mundial parecen reducidas. No obstante, como este clasificatorio también es valedero para la Copa Asiática de la AFC 2023, Zaw no oculta su ambición por regresar a la fase final de la cita continental, en la que Myanmar no participa desde la edición de 1968, donde fue subcampeón.

"El clasificatorio para la Copa Mundial es, lógicamente, la competición más importante del planeta. Estamos muy orgullosos de participar. Por supuesto que queremos ir al Mundial, pero nuestro objetivo realista es clasificarnos para la próxima Copa Asiática", reconoce Zaw. "Nos prepararemos a fondo para enfrentarnos a rivales de mucha calidad y haremos todo lo posible por cumplir esos objetivos".