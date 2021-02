Zhang alberga grandes esperanzas con su club y la selección en el Año del Buey

El ariete brilló con el Beijing FC en los torneos nacionales y en Asia en 2020

Aspira a mejorar con el combinado chino en los clasificatorios mundialistas

Este viernes se celebra el Día de Año Nuevo o Festival de Primavera del calendario lunar chino, el Año del Buey en el zodíaco chino. Seamos supersticiosos o no, este animal representa la buena suerte en chino, de modo que el Año del Buey se considera una época propicia, en la que se cumplirán nuestras expectativas.

Y alguien que confía en estar a la altura de las expectativas con la RP China y el Beijing FC (antes conocido como Beijing Guoan) es el delantero Zhang Yuning.

“En el Año del Buey ya he cumplido los 23 años, así que no entro en la política sub-23 [una norma de la Federación China de Fútbol que exige a los clubes dar tiempo de juego a los sub-23 en los torneos nacionales]”, explica a FIFA.com el atacante. “Tengo que competir para poder aspirar a jugar [en el Beijing FC]. Voy a entregarme al máximo en los entrenamientos y en los partidos, pretendo ir a más y no desperdiciar ni un solo día”.

El año 2021 será crucial para la RP China en la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. Los Dragones están a ocho puntos del líder, Siria, por lo que ahora deben darlo todo para ganar el mayor número posible de partidos cuando se reanuden los clasificatorios en el mes de marzo si quieren alcanzar la siguiente ronda. La tarea no será fácil en absoluto, pero Zhang se muestra convencido de que pueden cumplir la misión a las órdenes de su nuevo técnico, Li Tie.

“Todos los partidos que quedan [cuatro] serán cruciales”, apunta. “Habrá presión. Pero creo que somos capaces de rendir a un buen nivel y de conseguir los resultados que buscamos. Por supuesto, hemos aprendido las lecciones anteriores, y no vamos a escatimar esfuerzos para cumplir”.