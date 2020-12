The Best FIFA Football Awards™

Marivaldo Francisco da Silva, nominado al Premio a la Afición de la FIFA

Camina 64 km para ver al Sport Recife

No hay duda alguna que por amor todo es posible. Y en el caso de Marivaldo Francisco da Silva, su pasión por el Sport Club do Recife es una prueba contundente de eso.

Como muchos otros aficionados del Sport, Marivaldo no se pierde un solo partido del Leão. El único detalle es que entre Pombos, donde vive, e Ilha do Retiro, donde está el estadio, hay 64 kilómetros. Y él los recorre caminando en casi 12 horas.

“Es una cuestión personal. Me gusta y me siento bien. Mucha gente lo confunde con alguna promesa o esas cosas, pero no es así. Lo hago con naturalidad. Salgo de casa por la mañana y llego aquí por la noche”, comentó a la página oficial del Sport Recife.

“A veces salgo un día antes del partido para poder vivir al Club: ir a partidos de otras modalidades, respirar el aire de aquí, que es muy bueno. Las personas dicen que estoy loco, pero lo hago por placer y no siento ningún cansancio”.

Ahora su historia ha dado la vuelta al mundo luego de haber sido nominado al Premio a la Afición de la FIFA 2020, compartiendo la búsqueda del galardón con el escocés James Anderson y aficionados colombianos.

“Esa nominación representa todo para mí, mucho más de lo que imaginaba. Aunque, si no fuera el caso, yo voy a Ilha do Retiro con el mayor placer del mundo, porque mi Sport es mi razón de vivir”, comentó en declaraciones a Rádio Folha.

“Dedico esta nominación a todas las personas que han contribuido en mis caminatas a la Ilha do Retiro, donde todos me reciben con el mayor placer del mundo. No tengo palabras para definir lo que significa eso para mí”.

