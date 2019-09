The Best FIFA Football Awards™

Por la rivalidad grande que existe en lo deportivo. Se generó por los últimos años, por el hecho de estar uno en el Barcelona y otro en el Madrid. Por ganar premios individuales. La gente quizás crea que va más allá del fútbol, pero no. Nosotros queremos lo mejor cada uno para su equipo. Y a nivel individual a los dos nos gusta ganar, no aceptamos perder. De ahí la competitividad que hay entre los dos. Lo importante es que quede ahí, en el terreno de juego.

He's been the best there is plenty of times before, but it remained a special night for Leo Messi. 🏆🇦🇷 Here's what it's like being crowned The Best FIFA Men's Player 👑

En el inicio de la temporada del Barcelona hemos visto algunas caras nuevas, como Ansu Fati. ¿Cómo evalúas lo que se ha generado en torno a él?

Me encanta, e intento ayudarlo y acompañarlo. Tiene un nivel de juego impresionante y condiciones para triunfar. Pero también, mirándolo desde mi lado, me gustaría que lo lleven de a poquito, como me llevaron a mí en su momento. Con tranquilidad, sin meterle presión. No hay que olvidar que tiene 16 años. Ojalá siga disfrutando y que todo el ruido que hay alrededor de él no le haga mal, porque tiene condiciones para ser uno de los mejores.

Viéndolo así entendés un poco más el trato que te dio Ronaldinho en tus inicios…

Ronaldinho y (Frank) Rijkaard también, que me tocó en ese momento. Diría que todo el vestuario. Todos me ayudaron de una manera u otra. Sobre todo el entrenador cuando no me hacía jugar y yo me calentaba (sonríe). Hoy de grande entiendo que era lo mejor para mí y siempre le estaré agradecido. Se lo dije también a él: fue importantísimo por cómo me trató.

En la selección argentina se está dando una gran renovación también. ¿Te ha sorprendido algún compañero en especial?

Sorprendido no, porque ya los conocía a todos y sé lo que son capaces de hacer. Los veo en sus clubes, ya sabía de la camada que venía atrás. Pero sí me sorprendieron a nivel humano. Había mucha gente que no conocía y fue una sorpresa muy linda poder compartir una Copa América con ellos. Ver que, al margen de grandes jugadores, son personas muy sanas y muy buenas.